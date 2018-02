Quai 8.2 à Bordeaux : l’agence erasmus+ France prend à bail 2 172 m² de bureaux

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 19 février 2018

Développement Quai 8.2 à Bordeaux: l'agence erasmus+ France /

Education Formation prend à bail 2 172 m² de bureaux

ANF Immobilier et Foncière des Régions annoncent la signature d'un bail avec l'Agence

Erasmus+ France / Education Formation pour une surface de 2172 m² de bureaux. D'une durée de 9 ans et 3 mois, ce bail prendra effet lors de la livraison finale de l'ensemble immobilier tertiaire Quai 8.2 prévue à l'été 2018. Cette nouvelle prise à bail, après celles d'Orange et AllianzVie, porte ainsi à 39% le taux de pré commercialisation de l'opération.

Crédits : Ateliers 2/3/4/, MCVD Architectes et Reichen & Robert & Associés, Artefacto

L'opération bordelaise Quai 8.2 représente un investissement tertiaire emblématique du nouveau quartier Euratlantique, situé à proximité immédiate de la gare LGV. Cet investissement global de90 millions d'euros (65% ANF Immobilier / 35% Foncière des Régions) va permettre la réalisationde 32 000 m² de bureaux et commerces en rez-de-chaussée, ainsi que de 379 places de parkings. Soucieux de concevoir un ensemble immobilier répondant aux plus hautes exigences environnementales, les porteurs du projet visent une double certification BREEAM Very Good et

HQE Excellent, ainsi que l'obtention du Label «Effinergie +» (soit 10 % d'économie d'énergiesupplémentaire par rapport au référentiel RT 2012).

Pour Emmanuelle Baboulin, Président du Directoire d'ANF Immobilier, «cette nouvelle signature est un indicateur fort du dynamisme du marché bordelais, de sa transformation et de l'attrait indéniable de l'emplacement que nous avons choisi. Après les engagements d'entreprises de premier plan tels qu'Orange et Allianz, nous sommes ravis et fiers d'accueillir l'Agence Erasmus+France / Education Formation, agence nationale chargée d'animer, de promouvoir et de mettre en œuvre ce programme européen au cœur de notre projet bordelais. »

Olivier Estève, Directeur Général Délégué de Foncière des Régions : «Localisation prime, mixitédes usages et qualité des espaces sont les grands atouts de Quai 8.2 et témoignent de l'ambitiondes porteurs du projet. Ce dernier fait partie des opérations phares de la Métropole bordelaise et nous nous réjouissons de cette nouvelle prise à bailqui vient souligner l'attractivité du projetauprès des utilisateurs.»

Sont intervenus dans cette transaction : Tourny Meyer (Transaction), Cabinet Fairway (Avocats).

Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de

21Md€ (13Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu'elleaccompagne dans leur stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existantet concevoir l'immobilier de demain.

Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez

Environnement, Edf, Dassault Systèmes,Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploieégalement son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le

Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie en Europe.

Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578- FDR),

admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.

Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor's.

A proposd'ANF Immobilier

ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d'investissement cotée tournée vers l'immobilier tertiaire, la création de valeur et l'accompagnement des métropoles régionales dynamiques françaises.

Elle est actuellement implantée à Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse.

Cotée sur Euronext Paris, ANF Immobilier est présente dans l'indice de référence immobilier EPRA.

