FONCIÈRE EURIS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2017

Société anonyme au capital de 149 386 875 euros

83, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS

702 023 508 RCS Paris

Paris, le 8 janvier 2018

Bilan semestriel du contrat de liquidité FONCIERE EURIS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FONCIERE EURIS à Exane BNP

Paribas1, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2017 :

- 13 487 titres

- 402 346,84 €

Il est rappelé qu'au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 11 536 titres

- 482 579,52 €

Contact :

M. Michel Savart

Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00

Email : contact-fe@euris.fr

http://www.fonciere-euris.fr

1 Contrat mis en place le 29 juin 2012 avec comme moyens figurant à l'origine au compte de liquidité :

une somme de 172 834,68 euros et 13 811 titres Foncière Euris.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FONCIÈRE EURIS via Globenewswire