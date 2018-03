FONCIÈRE EURIS : Résultats annuels 2017

Paris, le 12 mars 2018 FONCIERE EURIS - Résultats annuels 2017

Le Conseil d'administration de la société Foncière Euris s'est réuni le 12 mars 2018 sous la présidence de M. Michel Savart afin d'arrêter les comptes au 31 décembre 2017.

(En millions d'euros) 2016 2017 Comptes consolidés (1) - activités poursuivies Chiffre d'affaires 36 788 38 642 Résultat opérationnel courant (ROC) 1 049 1 229 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 074 176 dont part du groupe 662 (59) Capitaux propres de l'ensemble consolidé 12 477 11 070 Dette financière nette (DFN) 6 715 7 334 Comptes individuels (1) Résultat courant avant impôt 48,4 37,0 Résultat net de l'exercice 47,6 39,5

Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission.

Le chiffre d'affaires consolidé de Foncière Euris s'élève à 38,6 Md€, en hausse de 5,0% par rapport à 2016 du fait de la progression des activités de Casino en France et en Amérique latine. Le ROC est en progression à 1 229 M€, contre 1 049 M€ en 2016 et reflète principalement l'activité de Casino. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 176 M€, contre 2 074 M€ en 2016, qui prenait en compte les plus-values de cessions des activités de Casino situées en Asie. Le résultat net part du groupe s'élève à -59 M€, contre 662 M€ en 2016.

Le chiffre d'affaires de Casino s'élève à 37,8 Md€ en progression de 5,0%. En France, le volume d'affaires (incluant Cdiscount) a progressé de 2,3% permettant de réaliser la meilleure performance commerciale du secteur. En Amérique latine, la croissance en organique atteint 6,4% portée par le succès du Cash&Carry. En E-commerce, dont le volume d'affaires progresse de 10%, le développement a été accéléré grâce au plan stratégique chez Cdiscount et au partenariat noué avec Ocado. Le ROC s'établit à 1 242 M€ en progression de 20,1%, porté par la rentabilité de Franprix et Monoprix en France et les activités de distribution alimentaire au Brésil. Le résultat net normalisé part du groupe s'élève à 372 M€, en hausse de 9,0%. La DFN de Casino passe de 3,4 Md€ au 31 décembre 2016 à 4,1 Md€ au 31 décembre 2017 du fait notamment du renforcement dans Cnova et d'une hausse du BFR.

La DFN du périmètre holding de Rallye s'établit à 2 877 M€ au 31 décembre 2017, contre 2 899 M€ à fin 2016, en réduction grâce à un cash-flow récurrent positif. Rallye bénéficie d'une situation de liquidité solide qui a été renforcée par de nouvelles sources de financement. Rallye va poursuivre sa politique de désendettement principalement grâce à une politique de dividende ajustée intégrant la possibilité d'un paiement en actions pour lequel Foncière Euris a l'intention de continuer d'opter.

La valeur du portefeuille d'investissements immobiliers de Foncière Euris s'élève à 84 M€ au 31 décembre 2017, dont 27 M€ de plus-values latentes pour les centres commerciaux en exploitation qui ont fait l'objet d'une expertise indépendante, les autres actifs figurant pour leur valeur comptable. Compte-tenu des projets en développement et des processus de cession engagés, Foncière Euris anticipe des perspectives d'encaissements futurs de l'ordre de 150 M€ pour l'ensemble du portefeuille immobilier, à comparer à une DFN sociale de 230 M€ au 31 décembre 2017. Le résultat net de la société Foncière Euris s'élève à 39,5 M€ contre 47,6 M€ pour l'exercice précédent reflétant principalement la baisse du dividende Rallye.

Le Conseil d'administration de Foncière Euris proposera à l'Assemblée générale du 24 mai 2018 la distribution d'un dividende de 2,15€ par action, stable par rapport à l'exercice précédent.

Contact :

M. Michel Savart

Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00

Email : contact-fe@euris.fr

http://www.fonciere-euris.fr

Disclaimer

Ce communiqué contient des informations et déclarations prospectives sur Foncière Euris. Les informations prospectives ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations contiennent des projections financières et des estimations, ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans, les objectifs et les attentes à l'égard de futures opérations, produits et services, et des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croit », « a l'intention », « estime » et autres expressions similaires. Bien que la direction de Foncière Euris pense que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, les investisseurs et les détenteurs de titres Foncière Euris sont avertis que ces énoncés et déclarations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Foncière Euris, qui pourraient entraîner des résultats et développements réels sensiblement différents de ceux exprimés, suggérés ou projetés dans les informations prospectives et déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics de Foncière Euris déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), y compris ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risques » dans le Rapport annuel 2016 de la société Foncière Euris. Sauf tel que requis par la loi applicable, Foncière Euris ne s'engage aucunement à mettre à jour toute information prospective ou des énoncés.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

