Foncière INEA : Mise à disposition du Document de Référence 2017 (valant Rapport Financier Annuel)

FONCIERE INEA

Mise à disposition du Document de Référence

(valant Rapport Financier Annuel)

Exercice 2017

Paris, le 30 mars 2018

Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), société d'investissement immobilier coté (SIIC) spécialisée dans l'immobilier de bureaux neufs en régions, annonce aujourd'hui la mise à disposition du public de son Document de Référence 2017, déposé le 29 mars 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) et enregistré sous le numéro D.18-0215.

Le Document de Référence (exercice 2017) est disponible sans frais sur simple demande auprès de Foncière INEA à l'adresse de son siège administratif sis 21 avenue de l'Opéra 75001 Paris et peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.fonciere-inea.com) ainsi que sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

Prochain communiqué :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : le 3 mai 2018

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée en mars 2005, Foncière INEA investit dans l'immobilier d'entreprise sur des actifs neufs en Régions avec une volonté de création de valeur à l'acquisition.

Au 31 décembre 2017, Foncière INEA dispose d'un patrimoine de 76 sites immobiliers localisés dans les principales métropoles régionales, constitué d'immeubles neufs ou récents, principalement à usage de bureaux, d'une surface locative totale de près de 315.000 m2 et d'une valeur de 654 M€. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel de 7,3%.

La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA comme une valeur de croissance, offrant un profil à la fois rentable et défensif dans l'immobilier coté.

Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





Contacts

FONCIERE INEA

Philippe Rosio

Président Directeur Général

Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com DGM CONSEIL

Michel Calzaroni, Tarick Dali

Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89

t.dali@dgm-conseil.com

