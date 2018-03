Foncière INEA : placement privé de 100 millions d'euros

21/03/2018 | 15:13

Foncière INEA a rapporté ce mercredi avoir émis un placement privé, sous la forme d'un Euro PP 'green', d'un montant de 100 millions d'euros, arrangé par la banque LCL. 'Il s'agit du plus important placement privé sous cette forme émis par une entreprise de taille moyenne', a précisé le groupe.



Cette opération vise à aider Foncière INEA à disposer d'ici fin 2021 d'un parc immobilier d'un milliard d'euros, étant entendu que son patrimoine s'élevait à 654 millions d'euros, droits compris, à fin 2017.



Avec un taux fixe annuel de 3% à 6 ans et de 3,25% à 7 ans, il a été souscrit pour moitié par un syndicat bancaire et pour l'autre moitié par un groupe de 7 investisseurs institutionnels.





