FORD : manque le consensus pour son bénéfice par action 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ford a annoncé un bénéfice par action préliminaire de 1,95 dollar pour 2017, en hausse de 80 cents par rapport à l’année précédente. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,78 dollar, en légère croissance de 2 cents sur un an. De ce fait, le constructeur automobile américain déçoit les attentes du consensus Thomson Reuters qui s’établissaient à 1,83 dollar. Par ailleurs, le groupe vise un bénéfice par action ajusté situé entre 1,45 et 1,70 dollar pour l’année 2018, un objectif qui reflète le renchérissement des coûts des matières premières et aux variations de change.Les anticipations du marché s'inscrivent à 1,62 dollar.