Ford Motor : Le patron de Ford aux USA écarté pour comportement inapproprié

Le constructeur automobile américain n'a pas précisé la nature de ce comportement.

Plusieurs dirigeants d'entreprise, et plus largement des hommes de pouvoir, ont récemment démissionné ou été mis à l'écart en raison d'accusations d'agressions ou d'harcèlement sexuels dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein, le producteur de cinéma mis en cause par de nombreuses femmes.

"Nous avons pris cette décision après un examen approfondi et attentif", déclare le directeur général de Ford, Jim Hackett, cité dans un communiqué. "Ford est profondément attaché au développement et au maintien d'une culture saine et respectueuse et nous attendons de nos dirigeants qu'ils respectent pleinement ces valeurs."

Dans ce même communiqué, Raj Nair présente des excuses, sans préciser lui non plus la nature des reproches qui lui sont adressés.

Il dirigeait les activités de Ford en Amérique du Nord depuis mai 2017.

(Nick Carey; Bertrand Boucey pour le service français)