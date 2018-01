Ford Motor : Résultat inférieur aux attentes, le prix des métaux a pesé

(Actualisé avec précisions, cours en après-Bourse)

Ford Motor a publié mercredi un bénéfice trimestriel plus faible que prévu en raison de la hausse du coût des matières premières et d'une évolution défavorable des taux de change, et s'attend à souffrir encore du prix des métaux en 2018.

Ford a été le seul des grands constructeurs automobiles a avertir que les prix des métaux tels que l'aluminium et l'acier affecteraient ses résultats, et la semaine dernière, le titre a chuté après que des dirigeants aient annoncé que cela pourrait coûter 1,6 milliard de dollars (1,29 milliard d'euros) en 2018.

La rentabilité du groupe s'est également dégradée par rapport à ses pairs. La marge opérationnelle de Ford pour le trimestre est tombée à 3,7% contre 5,7% un an auparavant.

Le directeur financier Bob Shanks a évoqué devant la presse la nécessité pour le deuxième constructeur automobile américain d'améliorer sa rentabilité par rapport à ses concurrents.

"Nous devons être beaucoup mieux adaptés que nous ne le sommes, quelque soit l'avenir", a-t-il dit, en référence au plan de réduction de coûts de 14 milliards de dollars sur 5 ans.

Les résultats du quatrième trimestre de Ford ont été essentiellement tirés par l'Amérique du Nord, qui a représenté 1,6 milliard des 1,7 milliard de dollars de bénéfice avant impôts, Ford ayant vendu des véhicules plus chers et à plus fortes marges sur ce marché qu'ailleurs dans le monde.

Le directeur financier a précisé qu'environ les deux tiers des 400 millions de dollars qu'ont coûté au groupe les variations de change sur le trimestre étaient liés au Brexit.

Le bénéfice net du groupe est ressorti à 2,41 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 60 cents par action, contre une perte de 781 millions, soit 20 cents par action, il y a un an. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 39 cents, un niveau inférieur au consensus qui était à 42 cents.

Le chiffre d'affaires automobile a augmenté à 38,5 milliards de dollars, contre 36 milliards au dernier trimestre 2016. Les analystes attendaient en moyenne un chiffre de 37 milliards.

Le titre recule de 0,7% dans les échanges électroniques après en après-Bourse. Le constructeur a atteint un pic de 12 mois le 16 janvier, juste avant d'annoncer après la clôture des perspectives décevantes. Depuis l'action a perdu plus de 10%. (Nick Carey, avec Paul Lienert, Juliette Rouillon pour le service français)