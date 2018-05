Ford : affecté par un incendie chez un fournisseur

10/05/2018 | 12:05

Ford a indiqué mercredi soir que sa production aux Etats-Unis est affectée par un incendie survenu le 2 mai dernier sur le site d'un de ses fournisseurs d'équipements, Meridian Magnesium Products of America.



Plus précisément, cet évènement affecte la production de F-150 et de Super Duty sur ses sites de Kansas City Assembly, Dearborn Truck et Kentucky Truck. Ford compte pour moins d'un tiers des volumes de production de l'usine Meridian concernée.



Si cette pénurie de production devrait avoir un effet négatif sur les résultats à court terme du constructeur automobile, il maintient sa fourchette cible de BPA ajusté entre 1,45 et 1,70 dollar pour l'ensemble de l'année.



