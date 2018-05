Ford : baisse de 26% des ventes en Chine en avril

11/05/2018 | 14:33

Ford Motor fait part d'une baisse de 26% en un an de ses volumes de ventes en Chine, à un peu plus de 69.500 véhicules.



Dans le détail, ce sont les ventes de voitures Changan qui ont le plus chuté (-35%, 40.703 véhicules), devant les Lincoln (-14%, 3.553 véhicules) et Jinangling (-6%, 23.903 véhicules).



Peter Fleet, président de Ford Asia Pacific, se veut néanmoins optimiste : 'Nous avons dévoilé en avril notre nouvelle gamme de véhicules, conformément à notre plan de développement en Chine. Ces véhicules ont été développés selon les besoins et envies spécifiques des consommateurs chinois, et seront fabriqués localement.'





