Ford : bat le consensus au 1er trimestre

26/04/2018 | 12:13

Grâce à un taux d'imposition plus bas, Ford a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en hausse de 9% à 1,7 milliard de dollars pour les trois premiers mois de 2018, soit un BPA à 43 cents, dépassant de deux cents le consensus.



Le constructeur automobile basé à Dearborn (Michigan) a vu sa marge opérationnelle ajustée se contracter de 1,2 point à 5,2%, mais pour des revenus en croissance de 7% à 42 milliards de dollars, malgré un tassement de ses volumes à 1,66 million de véhicules.



Ayant identifié des opportunités de coûts et d'efficience supplémentaires pour 11,5 milliards de dollars, Ford vise désormais une marge opérationnelle ajustée de 8% en 2020, soit deux ans plus tôt que prévu précédemment.



