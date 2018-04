Ford : part de marché de 8% en Europe en mars

18/04/2018 | 14:33

Ford revendique le rang de deuxième marque automobile la plus populaire en Europe, avec une part de marché de 8,5% au mois de mars, en repli de 0,7 point en comparaison annuelle, sur les 20 marchés européens traditionnels.



Le constructeur de Dearborn (Michigan) affiche environ 175.500 véhicules vendus dans cette zone le mois dernier, en baisse de 12,4%, dont 132.500 voitures particulières (-15,4%) et 43.100 véhicules commerciaux (-1,6%).



'A l'avenir, nous nous attendons à ce que notre part de marché en voitures particulières dépasse son niveau d'il y a un an grâce aux livraisons grandissantes des nouvelles Fiesta, EcoSport et Focus', explique le groupe américain.



