Ford : redémarrage de production prévu sur trois sites

17/05/2018 | 12:08

Ford annonce le redémarrage de sa production de pickups F-150 à Dearborn Truck ce vendredi, et prévoit une reprise de celles de Super Duty à Kentucky Truck et de F6150 à Kansas City Assembly lundi prochain.



Le constructeur automobile rappelle que ces trois productions étaient affectées par un incendie survenu le 2 mai dernier sur le site d'un de ses fournisseurs d'équipements, Meridian Magnesium Products of America.



Ford maintient sa fourchette cible de BPA ajusté entre 1,45 et 1,70 dollar pour l'ensemble de 2018, étant précisé que l'impact négatif lié à la production perdue est évalué à 12 ou 14 cents par action sur le deuxième trimestre.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.