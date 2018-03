FORESTIERE EQUATORIALE : Résultats 2017

LA FORESTIÈRE EQUATORIALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l'exercice 2017 Le 22 mars 2018

Résultat net part du Groupe : - 787 millions de francs CFA, pénalisé par la baisse des trafics chez Sitarail.

Résultats de l'exercice 2017

Le Conseil d'administration de La Forestière Equatoriale, réuni le 22 mars 2018, a examiné les comptes de l'exercice 2017.

Le chiffre d'affaires consolidé de La Forestière Equatoriale de l'exercice 2017 s'établit à 34 795 millions de francs CFA, contre 35 033 millions de francs CFA en 2016, en baisse de 1 %, à périmètre et taux de change constants.

Le résultat opérationnel ressort à -1 659 millions de francs CFA contre - 377 millions de francs CFA en 2016.

Il correspond aux résultats de Sitarail, le chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, dont l'activité a été pénalisée en 2017 par la baisse des trafics d'hydrocarbures et de sacherie ainsi que la diminution du transport voyageurs. Le quatrième trimestre 2017 a néanmoins connu un retour à un meilleur niveau d'activité.

Le résultat financier 2017 s'établit à -307 millions de francs CFA, contre 19 millions de francs CFA, en raison de l'augmentation des charges d'intérêts.

Après un crédit d'impôt de 312 millions de francs CFA, le résultat net consolidé ressort à -1 653 millions de francs CFA , contre - 542 millions de francs CFA en 2016.

Les capitaux propres part du Groupe au 31 décembre 2017 s'établissent à 5 064 millions de francs CFA, en diminution de 798 millions de francs CFA par rapport au 31 décembre 2016, après la prise en compte du résultat de l'exercice.

Compte tenu du résultat de l'exercice, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale, comme l'an dernier, de ne pas distribuer de dividende.





Chiffres consolidés de La Forestière Equatoriale (en millions de francs CFA) 2017 2016 Chiffre d'affaires 34 795 35 033 Résultat opérationnel (1 659) (377) Résultat financier (307) 19 Impôts 312 (183) Résultat net (1 653) (542) dont part du Groupe (787) (246)

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2017 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

