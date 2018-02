FORESTIERE EQUATORIALE : chiffre d'affaires 2017

LA FORESTIÈRE EQUATORIALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d'affaires 2017 Le 16 février 2018

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2017 :







Chiffre d'affaires de l'année 2017 : 9 049 millions de francs CFA, +14 % à périmètre et taux de change constants (+14 % en données publiées) par rapport au quatrième trimestre 2016 34 795 millions de francs CFA, -1 % à périmètre et taux de change constants (-1 % en données publiées) par rapport à l'exercice 2016

Chiffre d'affaires de l'année 2017

Le chiffre d'affaires consolidé de La Forestière Equatoriale de l'exercice 2017 s'établit à 34 795 millions de francs CFA, contre 35 033 millions de francs CFA en 2016, en baisse de 1 %, à périmètre et taux de change constants.

Évolution du chiffre d'affaires par activité

(en millions de francs CFA) 4ème trimestre Cumul 12 mois 2017 2016 Croissance Croissance 2017 2016 Croissance Croissance publiée organique publiée organique Transport et Logistique 9 049 7 917 14 % 14 % 34 795 35 033 ( 1 %) (1 %)

Le chiffre d'affaires de La Forestière Equatoriale correspond au chiffre d'affaires de Sitarail, le chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso.

Le chiffre d'affaires de Sitarail de l'exercice 2017 s'établit à 34 795 millions de francs CFA, en retrait de 1 % par rapport à 2016. L'activité a été pénalisée en 2017 par la baisse des trafics d'hydrocarbures et de farine ainsi que la diminution du transport voyageurs. Le quatrième trimestre 2017 a néanmoins connu un retour à bon niveau d'activité, avec des volumes soutenus et un démarrage précoce de la campagne coton.









Évolution du chiffre d'affaires par trimestre

(en millions de francs CFA) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2017 2016 (1) 2016 2017 2016 (1) 2016 2017 2016 (1) 2016 2017 2016 (1) 2016 Transport et Logistique 8 859 9 797 9 797 8 603 9 793 9 793 8 284 7 526 7 526 9 049 7 917 7 917

(1) à périmètre et change constants

