FOUNTAINE PAJOT : a finalisé son rapprochement avec Dufour Yacht

Fountaine Pajot et Dufour Yachts ont annoncé hier soir la finalisation de leur rapprochement. L'opération donne naissance à un groupe représentant en année pleine plus de 140 millions d’euros de chiffre d'affaires, fort de 1 100 collaborateurs. Dans leur communiqué, les spécialistes des navires de plaisance évoque des « complémentarités multiples permettant aux deux entreprises de conforter leurs croissances en cours ».L'opération est financée en numéraire et par endettement souscrit auprès du groupe Crédit Agricole (Caisse régionale de CA CMDS et Unexo Dette), et représente pour Fountaine Pajot un investissement indirect de 22,6 millions d'euros à travers une structure destinée à porter la participation dans Dufour Yachts.A l'issue de l'opération, Fountaine Pajot devient donc actionnaire majoritaire de Dufour Yachts, épaulé par Unexo Capital et par le CRCA CMDS, ainsi qu'une partie du management de Dufour Yachts.