FOUNTAINE PAJOT : étudie son rapprochement avec Dufour Yachts

Fountaine Pajot étudie son rapprochement avec son homologue rochelais Dufour Yachts, qui pourrait se concrétiser par une prise de participation majoritaire de Fountaine Pajot au capital de Dufour Yachts. L’opération serait rendue possible par le soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres et par Unexo, fonds d'investissement régional du Groupe Crédit Agricole, qui interviendrait à la fois en capital et via son fonds de dette. A l'issue des consultations internes, la signature de l'accord définitif pourrait intervenir dans les semaines à venir.Entreprise rochelaise, depuis ses origines en 1964, Dufour Yachts a développé un savoir-faire dans la conception, la production et la commercialisation de voiliers monocoques habitables. La gamme des bateaux proposés s'étend de 31 à 63 pieds. Dufour Yachts est distribué en France pour un quart de ses ventes environ, et à l'export, principalement en Europe.Après les années difficiles 2008-2009, le management actuel, emmené par Salvatore Serio, a redressé la rentabilité en développant une nouvelle gamme de monocoques et en internationalisant la distribution.Comptant près de 500 collaborateurs, Dufour yachts a réalisé pour l'exercice écoulé (clos au 31 juillet 2017) un chiffre d'affaires de 63,5 millions d'euros. Pour sa part, Fountaine Pajot compte aujourd'hui un peu plus de 600 personnes et a réalisé sur l'exercice 2016/2017 (clos au 31 août 2017) un chiffre d'affaires de 79 millions d'euros.