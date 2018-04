Fountaine Pajot : ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2017/18

Un premier semestre en progression à 44,1 M€

Fountaine Pajot présente son tout nouveau 42 pieds au Salon du Multicoque de la Grande Motte

Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans de croisière, annonce son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice 2017/18 (du 1er septembre 2017 au 28 février 2018).

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunis le 27 février dernier a approuvé le paiement d'un dividende de 1,20 € par action au titre de l'exercice 2016/17, dont le versement intervient ce jour, le 17 avril 2018.

Une croissance soutenue

Au cours de cette première partie de l'année 2017/18, Fountaine Pajot poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 44,1 M€, en hausse de 51,6% profitant du rebond du marché du nautisme.

Cette progression est portée par l'ensemble des modèles en voile avec le Lucia 40, le Saona 47 (nouveauté 2017) et l'Hélia 44, entre autres. Dans la gamme Fountaine Pajot Motor Yachts, et après les trophées décernés aux « Asia Boating Awards » (Singapour), puis aux « Motor Boat Awards » (Angleterre), le MY 44 a poursuivi sa « success Story » en remportant le prix du « European Powerboat of the Year » au salon nautique de Düsseldorf (janvier 2018).

Fountaine Pajot continue son développement international avec une activité toujours soutenue par l'export qui représente 89% des ventes avec le grand export en forte progression à 23,1% des ventes, une bonne dynamique des marchés américains (33% des ventes) et des Caraïbes (25% des ventes). La France progresse quant à elle de 62,1% (10,6% des ventes).

Perspectives 2017/18 : un portefeuille de commandes bien orienté

Après les salons d'automne dans un marché du nautisme favorable, Fountaine Pajot confirme la bonne orientation de son portefeuille de commandes qui s'élève fin février 2018 à 95 M€, dont 51 M€ pour l'exercice en cours.

La dynamique commerciale de cette première partie de l'exercice, ainsi que la forte visibilité du carnet de commandes permettent d'anticiper une croissance des ventes de plus de 20% sur l'exercice en cours (clôture le 31 août 2018).

Un nouveau voilier de 42 pieds

Fountaine Pajot sera présent au salon du multicoque de La Grande Motte du 18 au 22 avril 2018 avec le My44 dans la gamme Motor Yachts, et les Lucia 40 et Saona 47 dans la gamme Voile. Fountaine Pajot présentera pour la première fois le « New » 42, une nouveauté 2018 qui recevra son nom de baptême à cette occasion.

Ce nouveau voilier de 42 pieds, vient ainsi enrichir l'offre produits de Fountaine Pajot, et démontre la capacité d'innovation du chantier. Ce catamaran dispose de tous les atouts, qui ont fait le récent succès du Saona 47, qui vient lui aussi d'être primé au Salon de Singapour.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 40 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50 et Ipanema 58) et à moteur (MY 37 et MY 44). Sur l'exercice 2016/2017 (au 31 août 2017), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 79 M€.

Alternext Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Jean-Michel Marmillon / Relations Presse

jmmarmillon@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

