Fountaine Pajot : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FOUNTAINE PAJOT à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 208 titres FOUNTAINE PAJOT,

137 257,67 €.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

50 000,00 €

1 320 titres à 10,28 €

(Apport complémentaire de 30 000,00 € le 30/11/2011)

(Apport complémentaire de 3 297 titres à 21,10 € le 08/12/2014)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 40 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50 et Ipanema 58) et à moteur (MY 37 et MY 44). Sur l'exercice 2016/2017 (au 31 août 2017), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 79 M€.

Alternext Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Jean-Michel Marmillon / Relations Presse

jmmarmillon@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-51488-cp-fountaine-liquidite-31_12_2017.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews