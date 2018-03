Fountaine Pajot : FOUNTAINE PAJOT ET DUFOUR YACHTS, ENTREPRISES MAJEURES DE LA PLAISANCE, ÉTUDIENT LEUR RAPPROCHEMENT

Dufour Yachts, marque emblématique et acteur de premier rang des monocoques de plaisance

Entreprise rochelaise, depuis ses origines en 1964, Dufour Yachts a acquis et développé au fil des années un savoir-faire de premier ordre dans la conception, la production et la commercialisation de voiliers monocoques habitables. La gamme des bateaux proposés s'étend de 31 à 63 pieds. Dufour Yachts est distribué en France pour un quart de ses ventes environ, et à l'export, principalement en Europe.

Après les années difficiles 2008-2009, le management actuel emmené par Salvatore Serio a redressé la rentabilité en développant une nouvelle gamme de monocoques unanimement appréciée, et en internationalisant la distribution.

Forte de près de 500 collaborateurs, Dufour yachts a réalisé pour l'exercice écoulé (clos au 31.07.17) un chiffre d'affaires de 63,5 M€.

Fountaine Pajot, entreprise leader dans la fabrication de catamarans

Entreprise rochelaise depuis 1976, Fountaine Pajot produit et commercialise à travers le monde, une gamme de catamarans à voiles et à moteur, destinée à une clientèle de particuliers et de professionnels de la location.

Détenant un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans de croisière, Fountaine Pajot a créé plus de 40 modèles et livré plus de 3 000 catamarans dans le monde entier. Fountaine Pajot offre une gamme complète de catamarans à voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50 et Ipanema 58) et à moteur (MY 37 et MY 44).

L'entreprise, dirigée par Nicolas Gardies et Romain Motteau, compte aujourd'hui un peu plus de 600 personnes. Sur l'exercice 2016/2017 (clos au 31.08.17), Fountaine Pajot a enregistré un chiffre d'affaires de 79 M€.

Un projet porteur de sens

Le projet envisagé apporterait beaucoup de sens :

Une complémentarité de deux marques premiums de monocoques et catamarans, dans une échelle de prix allant respectivement de 80 à 450 K€ et de 300 à 2 500 K€, couvrant l'ensemble du marché ;

Des forces respectives de chacun des réseaux commerciaux : Dufour est très présent en Europe, alors que Fountaine Pajot est très actif aux Etats-Unis, et plus globalement à la grande exportation ;

Une mise en commun des capacités de développement et d'innovation et le partage des bonnes pratiques dans l'ensemble des process ;

Une proximité géographique des deux entités.

Compte tenu de la dynamique actuelle des marchés, et de la remarquable complémentarité des réseaux, l'impact attendu sur l'emploi serait favorable. Chaque société conserverait son identité et son management. Cette alliance renforcerait durablement les deux entreprises dans un marché de la plaisance mondialisé.

Modalités

Le rapprochement pourrait se concrétiser par une prise de participation majoritaire de Fountaine Pajot, au sein de Dufour Yachts, rendue possible par le soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres et par UNEXO, fonds d'investissement régional du Groupe Crédit Agricole qui interviendrait à la fois en capital et via son fonds de dette.

A l'issu des consultations internes, la signature de l'accord définitif pourrait intervenir dans les semaines à venir.

À propos de Fountaine Pajot

Alternext Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

