Fountaine Pajot : FOUNTAINE PAJOT ET DUFOUR YACHTS FINALISENT LEUR RAPPROCHEMENT

Dufour Yachts et Fountaine Pajot ont finalisé ce jour leur rapprochement annoncé le 30 mars dernier.

La consultation des comités d'entreprise de Dufour Yachts et de Fountaine Pajot a donné un résultat très favorable au rapprochement.

L'ensemble des actes juridiques et financiers étant réalisés Fountaine Pajot et Dufour Yachts forment désormais un acteur majeur de la plaisance internationale.

Naissance d'un acteur de référence dans le secteur de la plaisance

Le rapprochement des deux chantiers rochelais, donne naissance à un groupe représentant en année pleine plus de 140 M€ de chiffre d'affaires, fort de 1 100 collaborateurs et aux complémentarités multiples permettant aux deux entreprises de conforter leurs croissances en cours. En effet, l'alliance des deux entreprises devrait se traduire à court et moyen terme, par la mise en place :

D'une politique commerciale coordonnée : offre de produits monocoques et multicoques, et animation des réseaux commerciaux ;

De capacités d'innovation accrues et de projets de développement de produits renforcés ;

De partages des bonnes pratiques et des savoir-faire respectifs dans le domaine du composite, de la menuiserie et de l'aménagement de bateaux, et plus globalement de l'organisation industrielle.

Adhésion du personnel des deux entreprises au projet de rapprochement

L'opération présentée à chaque comité d'entreprise a permis d'expliquer les atouts que les deux entreprises pourraient retirer d'une telle association. L'accueil des instances représentatives, et au-delà, du personnel des deux chantiers, a été positif chez Dufour Yachts et chez Fountaine Pajot.

Modalités économiques

L'opération est financée en numéraire et par endettement souscrit auprès du Groupe Crédit Agricole (Caisse régionale de CA CMDS et Unexo Dette), et représente pour Fountaine Pajot un investissement indirect de 22,6 M€ à travers une structure destinée à porter la participation dans Dufour Yachts.

A l'issue de l'opération, Fountaine Pajot devient donc actionnaire majoritaire de Dufour Yachts, épaulé par Unexo Capital et par le CRCA CMDS, ainsi qu'une partie du management de Dufour Yachts.

Prochain communiqué : Compte semestriels Fountaine Pajot 2017/18 le 17 juin 2018 après bourse.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 40 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. FOUNTAINE PAJOT offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50 et Ipanema 58) et à moteur (MY 37 et MY 44). Sur l'exercice 2016/2017 (au 31 août 2017), FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 79 M€.

Alternext Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40

ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Jean-Michel Marmillon / Relations Presse

jmmarmillon@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53285-cp-fountaine-finalisation-rapprochement-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews