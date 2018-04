Fountaine Pajot : étudie un rapprochement avec Dufour Yachts

03/04/2018 | 10:52

Fountaine Pajot étudie un rapprochement avec le chantier Dufour Yachts. Cette potentielle opération permettrait à Fountaine Pajot de renforcer sa position de leader mondial sur le marché du nautisme avec plus de 80% de son activité à l'international.



Le rapprochement pourrait se concrétiser par une prise de participation majoritaire de Fountaine Pajot, au sein de Dufour Yachts.



NextStage, spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot pour cette opération.



Dufour Yachts est aujourd'hui reconnue comme l'une des premières marques mondiales de voiliers monocoques, bénéficiant d'une forte présence commerciale en Méditerrannée et d'un réseau de concessionnaires présents dans 43 pays à travers le monde.



Dufour yachts a réalisé pour l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de 63,5 ME.



