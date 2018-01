Fountaine Pajot : hausse de 54% du volume de commandes

09/01/2018 | 08:44

A l'issue des salons nautiques d'automne 2017, Fountaine Pajot revendique un volume de commandes pour l'exercice en cours en progression de 54% à 87 millions d'euros, dont 28 millions de facturation réalisée et 59 millions de commandes à livrer.



'Le plan d'entreprise 'Sail & Power 2020', en cours de déploiement, portant notamment sur l'innovation produit, montre toute sa pertinence à travers le niveau de commandes atteint', commente le fabricant de catamarans de croisière.



Pour l'exercice en cours, Fountaine Pajot anticipe une poursuite de sa croissance, portée par la qualité et l'étendue de la gamme, et en particulier par le Saona 47 en voile, le motor yacht MY44 et un nouveau voilier de 67 pieds attendu pour l'été 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.