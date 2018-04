Fountaine Pajot : Portzamparc relève son opinion

19/04/2018 | 10:05

Portzamparc relève son opinion sur Fountaine Pajot de 'conserver' à 'renforcer' avec un objectif de cours rehaussé de 107,5 à 124 euros, à la suite du point d'activité semestriel du fabricant de catamaran de croisière.



'Fountaine Pajot bénéficie de la montée en puissance de son outil de production et du niveau soutenu de recrutement. Le carnet de commandes permet une bonne visibilité sur le second semestre et l'exercice prochain', souligne l'analyste.



Dans l'attente de la finalisation de l'acquisition de Dufour Yachts, le bureau d'études relève ses estimations de chiffre d'affaires pour l'année en cours (96 millions d'euros contre 90 millions précédemment) et les années suivantes.



