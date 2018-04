Fraport : Lufthansa annule des vols, grève du secteur public allemand

Verdi, qui réclame une augmentation de 6% des salaires pour 2,3 millions d'employés de divers services publics, a fait savoir que le personnel au sol et certains services de lutte contre les incendies pourraient répondre à son appel dans les aéroports de Francfort, Munich, Cologne et Brême.

La plupart des vols annulés sont des court-courriers mais 58 long-courriers ont également été supprimés, précise Lufthansa.

Francfort et Munich sont les deux principales plateformes de Lufthansa, première compagnie aérienne allemande.

Le débrayage aura lieu à Francfort mardi de 5h00 à 18h00, heure locale (03h00-16h00 GMT) et concernera les services de sécurité et ceux de chargement et déchargement des avions.

Les aéroports de Francfort et Munich avaient averti les voyageurs de s'attendre à des perturbations importantes mardi.

Une porte-parole de Fraport, l'opérateur de l'aéroport de Francfort, a précisé que les points de contrôle de sécurité devraient sans doute fermer en raison de l'arrêt de travail.

Un mouvement de grève de même type il y a quatre ans avait entraîné des centaines d'annulations de vols dans les grands aéroports allemands, notamment des vols court-courriers.

Les débrayages de mardi s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement plus large de quatre jours - du 10 au 13 avril - qui touche notamment les transports publics, les piscines, le ramassage de ordures et les crèches.

Un troisième cycle de négociations salariales est prévu les 15 et 16 avril.

"Le patronat n'a pas encore présenté de proposition. Avec les grèves, les salariés font monter la pression pour qu'il mette fin à sa tactique de blocage", déclare le président de Verdi, Frank Bsirske, dans un communiqué.

(Victoria Bryan, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LUFTHANSA GROUP 0.49% 26.47 -14.23%