Fraport : record de passagers à Francfort en 2017

Fraport revendique un nombre record de passagers sur sa plateforme aéroportuaire de Francfort en 2017, avec une progression de 6,1% à 64,5 millions, dont des hausses de 7,4% pour le trafic européen et de 4,9% pour le trafic intercontinental.



Par ailleurs, le débit de fret sur le premier aéroport d'Allemagne a augmenté de 3,6% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,2 millions de tonnes.



'Cette croissance souligne la nécessité de l'expansion de nos capacités de terminaux, avec le nouveau Pier G en 2020 et le terminal 3 en 2023', commente Stefan Schulte, le président du conseil exécutif du groupe.



