FREELANCE.COM : vise une croissance à deux chiffres en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Freelance.com a publié des résultats 2017 en forte hausse. Ainsi, le spécialiste de l’intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels a enregistré un bénéfice net part du groupe de 2,19 millions d’euros sur la période (contre 296 000 euros en 2016) et un bénéfice d’exploitation de 4,39 millions d’euros (contre 881 000 euros en 2016). Pour sa part, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 154,5 millions d’euros, à comparer avec 44,12 millions d’euros en 2016. La croissance organique ressort à 14%." L'ensemble des activités du groupe a contribué à cette progression dynamique ", a commenté Freelance.com, dans son communiqué." Après une année 2016 consacrée au redressement de la croissance et de la rentabilité de l'entité historique Freelance.com, 2017 a été une année clé, essentiellement dédiée à la constitution du nouvel ensemble rassemblant les activités de Freelance.com et d'AD'Missions ", a ajouté le groupe.S'agissant de l'exercice 2018, Freelance.com vise une progression soutenue du chiffre d'affaires, avec un objectif de croissance à deux chiffres, et une amélioration constante des résultats.