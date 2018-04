Freelance.com : forte hausse des résultats sur l'exercice

30/04/2018 | 18:21

Dévoilés ce lundi soir, les comptes de l'exercice 2017 de Freelance.com ont été marqués par un bénéfice net part du groupe de 2,19 millions d'euros, à comparer à 257.000 euros.



Le bénéfice d'exploitation du spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et prestataires intellectuels est, lui, ressorti à 4,39 millions d'euros, contre 2,07 millions à fin 2016.



En termes d'activité, le chiffre d'affaires s'est par ailleurs établi à 154,5 millions d'euros, en croissance de 14% en proforma.



Freelance.com entend poursuivre sur sa lancée cette année pour accompagner un marché en pleine mutation, tout en visant une progression soutenue du chiffre d'affaires, avec un objectif de croissance à 2 chiffres et une amélioration constante des résultats.





