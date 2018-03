+16% de croissance pro forma au 4 ème trimestre 2017

8 trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres

Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2017, clos le 31 décembre 2017.

Données non auditées en M€

(normes françaises) 2017

consolidé 2016

consolidé Variation

consolidée 2016

pro forma Variation

pro forma Chiffre d'affaires 9 mois 108,8 31,8 x3,4 98,2 +11% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 42,9 12,3 x3,5 36,9 +16% Chiffre d'affaires 12 mois 151,7 44,1 x3,4 135,1 +12%

L'apport par Groupe CBV Ingénierie de sa branche Portage composée des sociétés AD'Missions et ses filiales, et des sociétés Savoir-Faire et Access Etoile, a été réalisé le 31 décembre 2016. Le chiffre d'affaires pro forma 2016 a été établi comme si l'apport de ces sociétés était intervenu le 1er janvier 2016.

Freelance.com a réalisé une bonne fin d'année 2017 : au 4ème trimestre de l'exercice (période du 1er octobre au 31 décembre), le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 42,9 M€, multiplié par x3,5 par rapport au 4ème trimestre 2016, porté par l'apport fin 2016 de la branche Portage du Groupe CBV Ingénierie.

En données pro forma, la croissance du 4ème trimestre 2017 s'est établie à +16%, en accélération par rapport aux précédents trimestres de l'exercice, marquant ainsi un 8ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres (en base pro forma).

152 M€ de chiffre d'affaires en 2017 : succès de la constitution du nouveau groupe Freelance.com

A l'issue de l'exercice 2017, le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 151,7 M€, multiplié par x3,4 par rapport à 2016, et en progression de +12% en données pro forma.

Avec cette performance, Freelance.com a parfaitement rempli son objectif qui était de réaliser une progression soutenue de son chiffre d'affaires en 2017, avec une croissance à deux chiffres en base pro forma, soutenue par les synergies commerciales issues du changement de dimension.

Par zone géographique, la France a totalisé 109,9 M€ de chiffre d'affaires en 2017, soit 72% du total consolidé du groupe. La croissance annuelle pro forma est de +12% dans l'Hexagone. L'international a représenté 41,8 M€ de chiffre d'affaires, en croissance annuelle pro forma de +14%. Au cours de l'année 2017, Freelance.com a notamment ouvert des bureaux à Berlin, Singapour et Londres, qui viennent ainsi compléter les positions historiques en Allemagne, Maroc et Suisse.

Objectif d'amélioration des résultats 2017 conforté

Fort de cette bonne fin d'exercice, Freelance.com confirme pleinement l'objectif d'amélioration de ses résultats en 2017.

Au-delà, une année après l'intégration des sociétés du Groupe CBV Ingénierie et la constitution du nouvel ensemble, et malgré tout le travail de fusion, de convergence et de rationalisation que cela implique, les différentes mesures prises, tant sur le plan de l'organisation interne que sur la redéfinition des offres, du marketing et de la stratégie commerciale, montrent des signes très encourageants pour l'année qui débute.

A propos du groupe Freelance.com

Avec l'apport des sociétés AD'Missions et ses filiales, et des sociétés Savoir-Faire et Access Etoile, Freelance.com est devenu le leader français de la prestation intellectuelle réalisée par des consultants indépendants et des PME innovantes. Le groupe bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans les métiers de l'intermédiation et de la sécurisation de la relation entre entreprises et indépendants et offre une gamme complète de services regroupés au sein de l'offre FreelanceOne (sourcing, conformité, gestion : solution de gestion des freelances / PME innovantes).

Présent dans 5 pays (France, Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), le groupe a réalisé 152 M€ de chiffre d'affaires en 2017, en s'appuyant sur 110 collaborateurs au service de plus de 4 000 consultants en activité chez ses clients.

Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 30 837 958

Plus d'informations sur Freelance.com

FREELANCE.COM

Claude TEMPE

Directeur général

Tél. : 01 55 62 12 34

investisseurs@freelance.com ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relation investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS FINANCE

Nicolas BOUCHEZ

Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

