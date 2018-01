Freelance.com : Mise à disposition du Document de référence

Freelance.com (Euronext Growth - FR0004187367 - ALFRE), partenaire de l'entreprise étendue, leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME, annonce la mise à disposition de son 3ième Document de référence.

Le Document de référence, incorporant les comptes consolidés de la société clos au 31 décembre 2016, ainsi que les comptes semestriels établis au 30 juin 2017, a été enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le n° R. 18 – 001.

Ce document est tenu à disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Freelance (https://www.freelance.com/investisseurs/documents-financiers/) et sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires annuel 2017, le 5 mars 2018, après la clôture des marchés d'Euronext.



A propos du groupe Freelance.com

Avec l'apport des sociétés AD'Missions et ses filiales, et des sociétés Savoir-Faire et Access Etoile, Freelance.com est devenu le leader français de la prestation intellectuelle réalisée par des consultants indépendants et des PME. Le groupe bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans les métiers de l'intermédiation et permet de gérer l'écosystème des talents externes des entreprises. Freelance.com offre une gamme complète de services, permettant de trouver, gérer et sécuriser la relation entre les indépendants et les entreprises.

Présent dans 5 pays (France, Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), le groupe a réalisé plus de 135 M€ de chiffre d'affaires pro forma en 2016, en s'appuyant sur 110 collaborateurs au service de plus de 4 000 consultants en activité chez ses clients dont une grande partie de grands comptes.

Freelance.com est coté en Bourse, sur le marché Euronext Growth à Paris.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 30 837 958

Plus d'informations sur Freelance.com

FREELANCE.COM

Claude TEMPE

Directeur général

Tél. : 01 55 62 12 34

investisseurs@freelance.com ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relation investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS FINANCE

Nicolas BOUCHEZ

Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

