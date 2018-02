Année record pour Fresenius mais une acquisition américaine est en suspens

Francfort (awp/afp) - Le spécialiste allemand de la santé Fresenius a fait état d'un bénéfice net record en 2017, quoique légèrement en-deçà de ses attentes, et a quelques craintes quant à la bonne fin d'une acquisition aux Etats-Unis, selon un communiqué diffusé lundi soir.

Le bénéfice net part du groupe a progressé sur un an de 16% à 1,8 milliard d'euros, soit un peu moins que la fourchette entre 19 à 21% indiquée en cours d'année passée, du fait notamment d'effets de change défavorables.

Le résultat d'exploitation non retraité s'est amélioré de 14% à 4,9 milliards d'euros et le chiffre d'affaires de 15% à 33,9 milliards d'euros, soit le bas de la fourchette de 15 à 17% visée.

Le groupe mène actuellement une expertise avec des conseils extérieurs après des allégations de fraude sur des données prescrites par l'agence américaine du médicament (FDA) et impliquant le développement de produits dans le laboratoire de santé Akorn, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cette société américaine est convoitée par la filiale Fresenius Kabi, spécialiste des produits de perfusion, qui compte la racheter pour plus de 4 milliards d'euros.

Si les irrégularités devaient être confirmées, cela aurait "un impact sur la transaction", a indiqué Fresenius.

Le groupe comptait compléter l'acquisition d'Akorn au début de 2018, mais une enquête sur la concurrence aux États-Unis a déjà retardé ce calendrier.

Néanmoins, après une année 2017 record - la 14ème d'affilée - Fresenius vise pour l'exercice 2018 une nouvelle augmentation entre 5 et 8% des ventes hors effets de change et de 6 à 9% pour le bénéfice net. Cette prévision est relevée à un score entre 10 et 13% en excluant les coûts de développement de l'activité biosimilaire qu'il va reprendre à l'allemand Merck KGaA.

Le dividende proposé au titre de l'année 2017 progresse à 0,75 euro par action contre 0,62 euro l'an dernier.

Cotée en Bourse distinctement, sa filiale de matériel de dialyse, Fresenius Medical Care (FMC), a vu l'an passé son chiffre d'affaires augmenter de 7% à 17,8 milliards d'euros, légèrement moins qu'attendu par le consensus Factset.

Le bénéfice net s'est élevé à 1,28 milliards d'euros, en hausse de 12%.

Ces performances ont été obtenues malgré l'apparition de catastrophes naturelles en Amérique du Nord, a souligné Rice Powell, président de FMC, dans un communiqué.

FMC vise en 2018 une croissance (à taux de change constants) de 8% de son chiffre d'affaires et de 13 à 15% de son bénéfice net.

afp/rp