Fresenius SE : profitera de la réforme fiscale américaine

27/12/2017 | 11:01

Fresenius SE, le groupe médical allemand très présent aux Etats-Unis, a estimé le 22 décembre que la diminution de 35% à 21% du taux maximal d'imposition des bénéfices des sociétés (IS) aux Etats-Unis 'aura des effets positifs significatifs' sur ses comptes.



Récemment votée par le Congrès, à Washington, cette baisse d'impôts, qui faisait partie des promesses du candidat Trump, sera applicable dès le 1er janvier 2018.



Maison mère de Fresenius Medical Care (FMC), le spécialiste de la dialyse, et de Kabi (nutrition clinique et perfusion), Fresenius SE indique que cette nouvelle législation entraînera une réévaluation de son imposition différée. Il devrait en découler un gain (non récurrent) d'environ 90 millions d'euros sur le résultat net de 2017. Dans le détail, environ 60 millions d'euros de gains seraient attribuables à FMC, et environ 30 millions à Kabi.



Fresenius SE fournira une estimation de l'impact de la réforme fiscale américaine pour 2018 lors de la présentation de ses comptes annuels, le 27 février prochain.









