Fromageries BEL : Communiqué Assemblée Générale 2018

Suresnes, le 15 mai 2018 à 19h

FROMAGERIES BEL

Assemblée Générale 2018

Les actionnaires de Fromageries Bel, réunis en Assemblée Générale le 14 mai 2018, ont approuvé l'ensemble des résolutions soumises à leur vote.

L'Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que la distribution d'un dividende de 7 euros par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 22 mai 2018.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Monsieur Antoine FIEVET, de Madame Nathalie ROOS et de Monsieur Thierry BILLOT, pour une durée de quatre années.

Le Conseil d'administration réuni ce jour a renouvelé Monsieur Antoine FIEVET dans ses fonctions de Président Directeur Général et Monsieur Bruno SCHOCH dans ses fonctions de Directeur Général délégué. Monsieur Thierry BILLOT a également été renouvelé dans ses fonctions d'administrateur référent.

Le résultat des votes des résolutions de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet de la Société (www.groupe-bel.com).

La date de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 a été fixée le 14 mai 2019.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».





Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque sur le segment du snacking sain.







Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer® ou Boursin®, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2017 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. L'acquisition du groupe MOM vient compléter un portefeuille de marques fortes avec l'intégration notamment des marques Pom'potes et GoGo squeeZ.







12 700 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent aux succès du Groupe. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et distribués dans près de 130 pays.







www.groupe-bel.com

