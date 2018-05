Fromageries BEL : légère baisse du CA au 1er trimestre 2018

14/05/2018 | 09:45

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 813 millions d'euros au premier trimestre 2018 contre 822 millions d'euros au premier trimestre 2017, soit une baisse de 1,1 %.



Si l'on exclut les effets du change négatifs de -5,9 % soit - 48 millions d'euros, la croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à + 4,8 % pour le premier trimestre 2018.



'En Europe, l'activité du premier trimestre demeure en croissance dans un contexte concurrentiel accru. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 des marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique est fortement affecté par des effets de change défavorables sur toutes les devises de la zone' indique la direction.



'Le chiffre d'affaires de la zone Amériques, Asie-Pacifique est fortement pénalisé par des effets de change défavorables liés à l'évolution du dollar US et du yen japonais'.



Le groupe confirme sa confiance dans ses perspectives de croissance dans l'ensemble de ses géographies.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.