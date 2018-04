Fromageries Bel : Bel présente ses engagements pour une filière amont laitier durable, à travers sa Charte mondiale développée avec le WWF France

La Charte mondiale pour une filière amont laitier durable fixe des objectifs chiffrés ambitieux, regroupés autour de six axes stratégiques :

Des modèles de production durable,

Le bien-être animal,

L'accès des vaches au pâturage,

Une alimentation animale durable et locale,

La réduction de l'empreinte environnementale de la production laitière,

La qualité nutritionnelle du lait produit.

« Je suis convaincue que l'entreprise a un rôle majeur pour contribuer à faire mieux vivre les hommes et les femmes qui ont un lien avec elle. Cela passe par une approche humaniste et positive de notre impact, mais aussi un engagement environnemental résolu. Sur ce dernier aspect, dès 2012, le Groupe Bel a choisi de s'associer avec le WWF France pour proposer des solutions concrètes afin de limiter les impacts environnementaux liés à la production laitière. Cette Charte est l'aboutissement de travaux menés conjointement entre nos équipes et celles du WWF France depuis plusieurs années pour une filière amont laitier durable. » explique Magali Sartre, Directrice du Développement Durable et des Relations Corporate du Groupe Bel.

« Au niveau européen, 60% de la déforestation liée à l'importation de matières premières agricoles est causée par le soja. Dans ce contexte le WWF doit impérativement soutenir des modèles de production plus durables, promouvoir les alternatives au soja et favoriser l'accès au pâturage des vaches laitières. Ces thématiques s'inscrivent totalement dans la charte globale que nous avons développée avec le Groupe Bel. » Marie-Christine Korniloff, Directrice Déléguée aux relations avec le monde économique au WWF France.

Pour mettre en place des pratiques toujours plus innovantes et adaptées aux différentes régions où le Groupe se fournit, Bel s'appuiera sur des « Fermes pilotes ». L'objectif est :

d'identifier auprès de producteurs Bel volontaires,

des approches déjà mises en place, et innovantes pour une production laitère durable,

d'évaluer ces pratiques en terme de durabilité, rentabilité, faisabilité, - de partager ces pratiques et les déployer auprès des autres producteurs laitiers.

Cette Charte incarne la volonté du Groupe d'agir positivement sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Grâce à son programme pour une croissance durable « Chaque portion nous engage », Bel déploie sur l'ensemble de ses territoires une démarche de progrès de la ferme au consommateur pour des marques encore plus responsables autour de 3 piliers : une production agricole durable, une nutrition attentive et une empreinte environnementale maîtrisée de ses activités.