Fromageries Bel : Information financière - 1er trimestre 2018

Suresnes, le 14 mai 2018 - 8h30

Fromageries Bel

Information financière du 1er trimestre

Chiffre d'affaires

Un chiffre d'affaires affecté par des effets de change défavorables au premier trimestre 2018. La croissance organique est de 4,8 %.

Les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis au million le plus proche. Les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous- jacents et non à partir des montants arrondis.

Au premier trimestre 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 813 millions d'euros contre 822 millions d'euros au premier trimestre 2017, soit une baisse de 1,1 %. Si l'on exclut les effets du change négatifs de -5,9 % soit - 48 millions d'euros, la croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à + 4,8 % pour le premier trimestre 2018.

Le chiffre d'affaires par zone géographique s'analyse comme suit :

Premier trimestre

(En millions d'euros) Europe

Moyen-Orient - Grande Afrique Amériques, Asie-Pacifique TOTAL

2018 446 193 174 813

2017

Variation en %

440 1,3%

199 -3,1%

183 -4,6%

822

-1,1%

En Europe, l'activité du premier trimestre demeure en croissance dans un contexte concurrentiel accru. Les hausses de tarif négociées pour 2018 ne sont pas encore totalement reflétées dans le chiffre d'affaires de la période.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 des marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique est fortement affecté par des effets de change défavorables sur toutes les devises de la zone. L'activité se développe au premier trimestre 2018 avec des produits plus adaptés aux marchés de la zone, et en phase avec le pouvoir d'achat des consommateurs.

Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la zone Amériques, Asie-Pacifique est fortement pénalisé par des effets de change défavorables liés à l'évolution du dollar US et du yen japonais. Sur ces marchés, le Groupe enregistre un bon développement de son activité, et la croissance organique du chiffre d'affaires est positive dans cette zone, confirmant la dynamique engagée sur l'année 2017.

Perspectives 2018

En ce début d'année, la gestion des opérations demeure complexe, dans un climat offrant toujours peu de visibilité : environnement commercial marqué par la réorganisation de la distribution européenne, incertitudes géopolitiques et environnement monétaire extrêmement volatile. Les marchés des matières premières se maintiennent à des niveaux de prix élevés au premier trimestre.

Le Groupe poursuit ses efforts de productivité industrielle et de gestion attentive de ses ressources afin d'assurer le financement de son développement et sa transformation en acteur majeur dans le segment du snacking sain. Il confirme sa confiance dans ses perspectives de croissance dans l'ensemble de ses géographies, grâce au renforcement de son excellence opérationnelle, à la bonne répartition géographique de ses activités, à la pertinence de son offre sur ses différents marchés, et à la force de ses marques.

Par ailleurs marquant son engagement dans le renforcement d'une filière laitière durable, le Groupe rappelle qu'il a signé en France un accord avec l'Association des Producteurs de lait de Bel Ouest, qui fixe le prix moyen de référence d'achat du lait à 350 euros les 1000 litres pour 2018. L'enrichissement du portefeuille des produits à travers les innovations reste une priorité afin de proposer une offre toujours en accord avec les attentes des consommateurs.

Définition des indicateurs financiers chez Bel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d'affaires à l'exclusion des effets de change et de périmètre (c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants). Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d'affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain.

Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer® ou Boursin®, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2017 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. L'acquisition du groupe MOM vient compléter un portefeuille de marques fortes avec l'intégration notamment des marques Pom'Potes et GoGo squeeZ.

12 700 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent aux succès du Groupe. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 130 pays.

www.groupe-bel.com