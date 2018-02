Fromageries Bel: hausse de 14% des ventes en 2017

Paris (awp/afp) - Le groupe fromager Bel a annoncé mercredi une hausse de 14% de ses ventes en 2017, en grande partie liée à l'intégration de Mont-Blanc Materne (MOM), mais prévenu que son bénéfice opérationnel allait être en recul sur l'exercice.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 3,3 milliards d'euros, contre 2,9 milliards pour l'exercice 2016.

Si l'on exclut les effets de change négatifs et l'entrée dans le périmètre du groupe de MOM, la croissance organique de Bel s'établit à 2,3% pour l'ensemble de l'exercice.

Pour le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 10,3% à 833 millions d'euros (+1,5% en organique).

Les prix élevés du lait et des matières premières laitières, non compensés dans les hausses de tarif, ont obéré la marge commerciale de l'exercice. La marge opérationnelle du second semestre a en outre souffert d'effets de change plus importants qu'au premier semestre, explique Bel.

En conséquence, "le résultat opérationnel est attendu en retrait marqué par rapport à celui de l'exercice 2016" (où le groupe avait alors dégagé un bénéfice de 298 millions, selon les données publiées à l'époque)

En Europe, les ventes annuelles ont finalement augmenté de 19% à 1,8 milliard d'euros, malgré le ralentissement du premier semestre où de "fortes tensions des négociations annuelles avec les distributeurs qui ont pu entraîner des déréférencements de certains de nos produits". Malgré les prix élevés des matières premières laitières, les hausses de tarif des fromages "ont été contenues", selon Bel.

Le chiffre d'affaires annuel de la zone Moyen-Orient-Grande Afrique s'est lui contracté de 8,5% à 740 millions d'euros (-4,0% en organique). Dans cette zone où les matières premières laitières sont majoritairement importées, le pouvoir d'achat des consommateurs s'est fortement dégradé au cours de l'exercice. Dans ce contexte, les hausses de prix de vente pour faire face à la hausse des prix des matières premières ont été modérées, explique le groupe.

La zone Amériques, Asie-Pacifique a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre, atteignant une hausse de 32,4%, à 750 millions d'euros (+3,5%) sur l'ensemble de l'année 2017.

Bel a signé en France un accord avec l'Association des Producteurs de lait Bel Ouest, qui fixe le prix moyen de référence d'achat du lait à 350 euros les 1.000 litres pour 2018.

afp/rp