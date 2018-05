Fromageries Bel: ventes en léger recul au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe fromager Bel (Vache qui rit, Kiri, Babybel) a annoncé lundi un recul de 1,1% de ses ventes au premier trimestre, à 813 millions d'euros, imputable à des "effets de change défavorables" de -5,9%.

Si en Europe, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires (446 millions d'euros), l'activité du premier trimestre "demeure en croissance dans un contexte concurrentiel accru" (+1,3%), les hausses de tarif négociées pour 2018 "ne sont pas encore totalement reflétées" dans cette période, indique le groupe dans un communiqué, alors que les matières premières se trouvaient "à des niveaux de prix élevés".

En revanche, le chiffre d'affaires des marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique "est fortement affecté par des effets de change défavorables sur toutes les devises de la zone" et recule de 3,1% à 193 millions d'euros, tout comme les ventes de la zone Amériques, Asie-Pacifique, affectées "par des effets de change défavorables liés à l'évolution du dollar US et du yen japonais" et qui sont en retrait de 4,6% à 174 millions d'euros.

Pour 2018, si le groupe déplore un manque de visibilité lié à des "incertitudes géopolitiques" et un "environnement monétaire extrêmement volatile", il réaffirme sa "confiance dans ses perspectives de croissance" dans l'ensemble de ses zones d'activité.

afp/rp