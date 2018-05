Groupe Bel : perspectives 2018 maintenues après le T1

14/05/2018 | 13:05

Le groupe Bel a annoncé ce jour avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 813 millions d'euros au premier trimestre 2018, contre 822 millions d'euros un an plus tôt (soit une baisse de 1,1%).



'Si l'on exclut les effets du change négatifs de -5,9% soit -48 millions d'euros, la croissance organique du chiffre d'affaires du groupe s'établit à +4,8 % pour le premier trimestre 2018', note cependant le communiqué de l'acteur du secteur des fromages de marque.



Dans le détail, le chiffre d'affaires a augmenté en Europe (+1,3%), alors qu'il a baissé dans les zones 'Moyen-Orient - Grande Afrique' (-3,1%) et 'Amériques, Asie Pacifique' (-4,6%).



S'agissant du reste de l'exercice 2018, Bel 'confirme sa confiance dans ses perspectives de croissance dans l'ensemble de ses géographies, grâce au renforcement de son excellence opérationnelle, à la bonne répartition géographique de ses activités, à la pertinence de son offre sur ses différents marchés, et à la force de ses marques'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.