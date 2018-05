Frutarom Industries : IFF va racheter l'israélien Frutarom pour $7,1 milliards

JERUSALEM, 7 mai (Reuters) - International Flavors & Fragrances va racheter le spécialiste israélien des arômes et des parfums Frutarom pour 7,1 milliards de dollars (5,95 milliards d'euros), en cash et en actions, et deviendra ainsi le numéro un mondial du secteur, annoncent lundi les deux sociétés.

Dans le cadre de cet accord, dont les modalités ont été approuvées par les deux conseils d'administration, les actionnaires de Frutarom recevront 71,19 dollars et 0,249 actions d'IFF pour chaque titre, ce qui représente 106,25 dollars par action Frutarom.

Ce montant représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture de Frutarom vendredi 6 mai.

Combinés, les deux groupes représenteront en 2018 un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de dollars.

Ils entendent dégager quelque 145 millions de dollars de réductions de coûts d'ici le troisième exercice qui suivra la finalisation de l'accord, 25% de ces économies devant être réalisées d'ici fin du premier.

L'accord devrait par ailleurs n'avoir aucune influence sur le bénéfice par action (BPA) ajusté lors de la première année mais il devrait contribuer à une hausse à deux chiffres de ce BPA dès la deuxième année. (Steven Scheer; Nicolas Delame pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.48% 142.15 -6.85%