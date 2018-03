La valeur du jour en Europe - ROLLS ROYCE décolle grâce à des résultats annuels solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rolls Royce (+13,66% à 942,20 pence) est propulsé en tête de l'indice FTSE 100 à la faveur de résultats meilleurs que prévu au titre de 2017. L'année dernière, le motoriste britannique a vu son bénéfice imposable bondir de 25% à 1,07 milliard de livres sterling (1,19 milliard d'euros), dépassant nettement le consensus Reuters s'élevant à 878 millions de livres. Il a bénéficié de la bonne performance de sa division spécialisée dans la fabrication de gros moteurs diesel, dont le résultat opérationnel est ressorti à 330 millions (73%) contre 234 millions attendus.En revanche l'activité aéronautique civile, où sont logés les moteurs d'avions, souffre du coût de l'usure plus rapide que prévu de plusieurs pièces des moteurs pour avion, Trent 1000 and Trent 900. Les interventions nécessaires pour pallier à ces problèmes se sont traduites par une charge de 227 millions de livres en 2017 contre 98 millions en 2016.Rolls Royce a aussi dévoilé une progression de 9% des revenus du groupe à 16,3 milliards de livres. La croissance organique est ressortie à 6%.Cette année, le concurrent de Pratt & Whitney table sur un bénéfice opérationnel ajusté de 400 millions, plus ou moins 100 millions de livres, contre 321 millions de livres en 2017. Les pertes de l'activité aéronautique civile pourraient être réduites d'un tiers par rapport à 2017 (330 millions). Il prévoit par ailleurs une croissance organique des revenus du groupe d'environ 5%.Le free cash flow est, lui, anticipé à 450 millions de livres, plus ou moins 100 millions, à comparer avec 273 millions de livres en 2017. Le consensus s'élevait à 129 millions pour 2017. Rolls Royce ambitionne d'atteindre 1 milliard de free cash flow dans deux ans.La prévision pour 2018 prend en compte les problèmes rencontrés sur les moteurs Trent 1000 and Trent 900. Il devrait avoir cette année un impact négatif sur le cash flow multiplié par deux par rapport à 2017 où il avait atteint 170 millions de livres, avant de retomber à 100 millions en 2019.