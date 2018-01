Wall Street finit en hausse, soutenue par le pétrole

Données financières ( JPY) CA 2018 2 455 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 130 Mrd Trésorerie 2018 280 Mrd Rendement 2018 1,58% PER 2018 16,06 PER 2019 15,12 VE / CA 2018 0,89x VE / CA 2019 0,84x Capitalisation 2 475 Mrd Graphique FUJIFILM HOLDINGS CORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FUJIFILM HOLDINGS CORP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 5 007 JPY Ecart / Objectif Moyen 4,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Shigetaka Komori Chairman & Group Chief Executive Officer Kenji Sukeno President, Group COO & Representative Director Shigenobu Inenaga Head-Finance, Accounting & Business Administration Yuzo Toda Director & Chief Technology Officer Norio Shibata Director, Executive Officer & Head-IT Systems Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FUJIFILM HOLDINGS CORP 0.38% 22 140 CANON INC 1.95% 51 677 SEIKO EPSON CORPORATION 3.52% 9 887 BROTHER INDUSTRIES LTD 4.52% 6 937 KONICA MINOLTA INC 1.63% 5 058 PITNEY BOWES INC. 2.77% 2 172