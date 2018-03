Fujitsu : va créer en France son centre européen de recherche en IA

Données financières ( JPY) CA 2018 4 111 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 157 Mrd Trésorerie 2018 15 549 M Rendement 2018 1,81% PER 2018 8,50 PER 2019 9,80 VE / CA 2018 0,32x VE / CA 2019 0,30x Capitalisation 1 336 Mrd Graphique FUJITSU LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FUJITSU LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 896 JPY Ecart / Objectif Moyen 39% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tatsuya Tanaka President & Representative Director Masami Yamamoto Chairman Hidehiro Tsukano CFO, Director & Senior Managing Executive Officer Shingo Kagawa CTO & Senior Managing Executive Officer Masayoshi Matsumoto Chief Information Officer & Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FUJITSU LTD -20.81% 12 663 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -0.03% 139 935 ACCENTURE -2.76% 95 730 TATA CONSULTANCY SERVICES 5.33% 83 869 AUTOMATIC DATA PROCESSING -2.67% 49 761 VMWARE, INC. -1.56% 49 735