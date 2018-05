FUTUREN tiendra une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 18 juin 2018 (14/05/2018 18:00)

Les actionnaires de FUTUREN sont informés que la Société tiendra une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le :

Lundi 18 juin 2018 à 14h00

au Moulin de la Récense - 153, route de Coudoux

13122 Ventabren

Le 11 mai 2018, FUTUREN a publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) l'avis préalable à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée générale seront communiqués, mis en ligne et mis à disposition à l'adresse de la Direction administrative de la Société, dans les conditions légales et réglementaires.

À propos de FUTUREN

FUTUREN est un producteur d'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe exploite 620 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.

