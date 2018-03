Futuren : chiffre d'affaires de 61,7 ME en 2017 (+9%)

27/03/2018 | 07:33

L'activité Vente d'électricité, coeur de métier du Groupe, enregistre un chiffre d'affaires de 56,9 millions d'euros en 2017, en croissance de + 15 % par rapport à 2016.



' L'activité a en particulier bénéficié de la mise en service d'un parc éolien de 18 MW en septembre 2016 et d'un parc éolien de 13 MW en janvier 2017, ainsi que de conditions de vent favorables au quatrième trimestre 2017 ' indique le groupe.



Le Groupe a récemment signé un contrat d'achat de 6 éoliennes pour la construction de son projet de Faydunes, situé sur la commune de Saint-Affrique, dans le département de l'Aveyron. Par ailleurs, Futuren poursuit la construction des parcs éoliens de Courant-Nachamps en Charente-Maritime et de Demange dans la Meuse.



L'activité Développement et Gestion de parcs enregistre un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros en 2017, en retrait par rapport à 2016 (-33%).



