Futuren : en perte sur l'exercice

Futuren a fait état ce vendredi avant marché d'un perte nette part du groupe de 5,41 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre un bénéfice de 2,9 millions à fin 2016.



'L'exercice 2017 a notamment été impacté par une charge non-récurrente de 3,8 millions d'euros liée aux opérations sur le capital initiées par Futuren. En 2016, nous avions bénéficié de plusieurs effets positifs, notamment liés à l'assainissement de la situation en Italie', a expliqué le groupe, qui a également vu son bénéfice opérationnel fondre de moitié à 6,35 millions d'euros, à comparer à 12,34 millions.



L'Ebitda a en revanche progressé, passant en un an de 27,96 à 34,49 millions d'euros. De même, le chiffre d'affaires s'est élevé à 61,76 millions d'euros, contre 56,65 millions l'année précédente.



Futuren poursuit sa politique de développement qui vise à mettre en service des parcs éoliens pour compte propre afin de renforcer sa principale activité de vente d'électricité.

La société a signé en début d'année un contrat d'achat de 6 éoliennes pour la construction de son projet de Faydunes, situé sur la commune de Saint-Affrique (Aveyron). Elle poursuit en outre la construction des parcs éoliens de Courant-Nachamps (Charente-Maritime) et de Demange (Meuse).



Ces 3 parcs en construction totalisent une capacité cumulée de 54 mégawatts (MW) dont les mises en service s'échelonneront en 2018 et 2019.





