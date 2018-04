GALIMMO : Information financière du 1er trimestre 2018

Information financière du 1er trimestre 2018

Revenus locatifs du 1er trimestre 2018 : 8,8 millions d'euros, en hausse de 4,6%

Paris, le 20 avril 2018 - Galimmo SCA, société foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en France, annonce ce jour les revenus locatifs bruts du 1er trimestre 2018.

CHIFFRES CLÉS DU 1eR trimestre 2018

En millions d'euros T1 2018 T1 2017 Évolution Revenus locatifs bruts - France 8,8 8,4 +4,6%* (données non auditées)

* soit +1,6% à périmètre comparable (hors impact des extensions)

Performance opérationnelle

L'activité locative du 1er trimestre 2018 s'est traduite par la signature de 22 baux. Parmi ces signatures, 8 baux concernent les projets d'extension en cours.

A fin mars 2018, le taux d'occupation financier est de 92,8% pour l'ensemble du portefeuille, soit un niveau stable par rapport à fin décembre 2017. Le taux d'occupation financier des centres « Shopping convivial » est de 96,4% tandis que celui des galeries « Proximité renouvelée » s'élève à 86,0%.

Les revenus locatifs bruts du 1er trimestre 2018 s'élèvent à 8,8 millions d'euros, soit une hausse de 4,6% par rapport au 1er trimestre 2017.

La progression des revenus locatifs illustre le bien-fondé de la stratégie de valorisation déployée par Galimmo SCA, notamment au travers de l'important plan d'investissement consacré à l'extension de ses sites existants. L'activité du trimestre a en effet plus particulièrement bénéficié du succès de l'ouverture du centre commercial Shop'in Publier (Evian) sous sa nouvelle configuration. Le programme d'extension/rénovation qui s'est achevé fin 2017 a porté la surface totale du site à 15 000 m² (y compris hypermarché) dont 5 500 m² GLA pour la galerie commerciale et a permis de largement renouveler l'ensemble de l'offre commerciale. L'offre de prêt-à-porter du centre a été enrichie, notamment avec l'arrivée de Superdry et l'extension des surfaces de l'enseigne Camaïeu. Les revenus locatifs bruts ont également bénéficié de l'extension de la galerie d'Essey-les-Nancy livrée au 4ème trimestre 2017.

Pipeline de projets

Galimmo SCA a poursuivi au cours du 1er trimestre 2018 le chantier d'extension/rénovation du centre commercial de Colmar-Houssen consistant en un doublement de la surface totale de la galerie. Celle-ci sera portée à 10 700 m² GLA pour une surface totale du site de 25 200 m² (y compris hypermarché) et accueillera une cinquante d'enseignes. Parmi celles dont l'installation est déjà prévue, H&M viendra tout particulièrement renforcer l'offre de prêt-à-porter. La livraison de ce programme, le plus important projet d'investissement engagé par Galimmo SCA à ce jour, est prévue pour la fin de l'année 2018.

Perspectives

Galimmo SCA poursuit sa politique de gestion active de ses centres commerciaux et le déploiement de son plan d'investissement destiné à renforcer leur attractivité et à valoriser son portefeuille d'actifs en France.

Les revenus de l'exercice 2018 bénéficieront notamment d'une année pleine d'exploitation de Shop'In Publier sous sa nouvelle configuration et, en fin d'année, des tout premiers effets de l'extension du centre commercial de Colmar-Houssen.

Galimmo SCA prépare l'engagement au cours de l'année 2018 de deux projets majeurs. Le plus avancé de ces deux projets consistera en une extension de 4 400 m² GLA de la galerie de Rennes-Pacé portant la surface totale du site à 19 600 m² (y compris hypermarché) dont 9 660 m² GLA de galerie. À la livraison de ce programme prévue fin 2019, la galerie accueillera une soixantaine de boutiques.

Concernant les galeries de la catégorie « Proximité renouvelée », Galimmo SCA va poursuivre le plan de rénovation engagé en 2017, lequel renforce l'attractivité et le confort des sites en les adaptant aux nouvelles attentes des clients et des enseignes.

Agenda

L'Assemblée Générale des actionnaires de Galimmo SCA se tiendra le 15 mai 2018.

A propos de Galimmo SCA

Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, spécialisée dans l'immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d'une valeur de 606,2 millions d'euros au 31 décembre 2017, est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora en Europe.

Pour plus d'information sur la société

Contact Investisseurs







Angélique Cristofari

Secrétaire Général

Tél : + 33 1 53 20 86 88

acristofari@galimmo.com Contacts Presse







Isabelle Laurent

Tél : +33 1 53 32 61 51 / +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@ddbfinancial.fr







Aurélie Chambon

Tél : +33 1 53 32 56 88

aurelie.chambon@omnicomprgroup.com

Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com



Taux d'occupation EPRA : valeur locative de marché des surfaces occupées / valeur locative de marché des surfaces totales. Galeries de taille importante, constituant des lieux de destination de Shopping pour leurs clients Galeries qui se positionnent comme des galeries de services

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GALIMMO via Globenewswire