GALIMMO : Mise à disposition du Document de Référence 2017 incluant le rapport financier annuel

Mise à disposition du Document de Référence 2017

incluant le rapport financier annuel

Paris, le 26 mars 2018 - Galimmo SCA annonce la publication de son Document de Référence 2017. Celui-ci a été déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le Document de Référence inclut le rapport financier annuel 2017 et comprend notamment :

le rapport de gestion annuel;

les comptes annuels et les comptes consolidés 2017;

les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2017, sur les comptes consolidés 2017 et sur les conventions et engagements réglementés;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise;

le rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales, ainsi que le rapport d'examen indépendant y afférent;

les informations légales relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes en 2017;

des informations relatives à la prochaine Assemblée générale mixte des actionnaires du 15 mai 2018.

Le Document de Référence 2017 peut être consulté :

sur le site Internet de la Société ( www.galimmo-sca.com ), rubrique « Documents Financiers »;

sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org );

au siège social de la Société situé 37, rue de la Victoire à Paris (75009).

