GAMESTOP : dépasse le consensus au quatrième trimestre

Gamestop a accusé une perte nette de 105,9 millions de dollars au quatrième trimestre clos début février, contre un bénéfice un an plus tôt, soit 1,04 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, Gamestop affiche un bénéfice par action de 2,02 dollars. Ses ventes, pour leur part, ont augmenté de 15% au quatrième trimestre pour atteindre 3,5 milliards de dollars. En données comparables, elles ont progressé de 12,2%. Le consensus Zacks prévoyait un bénéfice par action ajusté de 1,96 dollar et un chiffre d'affaires de 3,25 milliards.Pour son exercice actuel, Gamestop vise un bénéfice par action ajusté compris entre 3 et 3,35 dollars. Ses ventes annuelles sont attendues en baisse de 2 à 6%. En données comparables, elles seront au mieux stables et au pire en recul de 5%.