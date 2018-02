Gategroup: HNA veut une IPO en mars, au 2e trimestre pour Swissport

Zurich (awp) - Le conglomérat chinois HNA souhaite mettre la société de services de restauration à bord Gategroup en Bourse (IPO) dès le mois de mars. Ce mois a été confirmé par plusieurs parties impliquées dans l'opération, a rapporté la NZZ am Sonntag. Principal concerné, Gategroup n'a pas voulu commenter.

En novembre dernier, Gategroup avait annoncé que HNA envisageait de le faire coter à nouveau en Bourse, après que ses actions avaient été retirées de la cotation sur SIX en avril 2017. HNA fait face à une montagne de dette et veut engranger le plus possible d'argent en vendant des actifs.

Le journal dominical affirme que le projet de cotation de Gategroup suscite un vif intérêt. L'entreprise a déjà entamé un roadshow à ce sujet.

Autre participation de HNA dans le secteur aérien, Swissport, spécialiste de l'entretien et des services au sol, devrait lui aussi prochainement être coté à la Bourse. L'IPO devrait avoir lieu au 2e trimestre de cette année, a relevé la SonntagsZeitung, citant un porte-parole de l'entreprise.

